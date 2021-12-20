Центр управления регионом (ЦУР) Кузбасса и департамент информационной политики региона представили статистику обращений жителей в соцсети губернатора и другие информационные платформы за ноябрь 2021 года.

«Необходимо усилить работу по направлениям, которые обозначают жители в обращениях – по очистке дорог, обеспечению тепла в домах, здравоохранению. Особенно важно отладить все системы в преддверии новогодних каникул, чтобы такие бытовые проблемы не омрачали отдых кузбассовцев», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В ноябре в социальные сети губернатора поступило 1 204 обращения, что на 8 % меньше, чем в октябре (1 308). Это связано с уменьшением в два раза количества обращений о выплатах.

Лидерами по количеству обращений на тысячу жителей стали Полысаево, Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа. Большая часть сообщений из Полысаево была связана с проблемами ЖКХ, некачественной работой отопления, из Кемеровского муниципального округа – с проблемами ЖКХ, жалобами на некачественную чистку дорог, жителей Ленинск-Кузнецкого округа интересовали жилищные вопросы и качество воды.

Также много обращений поступило из Кемерова, Анжеро-Судженска, Мариинского, Яшкинского, Яйского, Тисульского, Топкинского муниципальных округов и Таштагольского района.

Большинство сообщений связано с ЖКХ (проблемы с запуском отопительного сезона, жалобы на чистку дорог), здравоохранением (проблемы с записью к врачу, вопросы по вакцинации), и с соцподдержкой (получение льготного угля, просьбы выделить материальную помощь).

Как рассказал руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Кузбасса Евгений Романов, через систему «Инцидент-менеджмент» в ноябре поступило 3 991 сообщение. Среднее время отработки лучшее в Сибирском федеральном округе – 57 минут. Основные каналы сообщений – соцсети «ВКонтакте» и «Инстаграм».

По-прежнему лидирует тема «дороги» (973 сообщений), на второй по популярности стала тема «ЖКХ» (542), «благоустройство» спустилось на 3-е место (514), на 4-е место с 11-го поднялась тема «коронавирус» (374), другие темы по теме «здравоохранение» занимают 5-е место (304 сообщения).

В лидеры по количеству обращений на 1000 человек вышли Прокопьевск, Березовский, Полысаево. Уменьшилось количество сообщений от жителей Кемерова и Анжеро-Судженска.

Через Платформу обратной связи поступило 10 614 обращений – в 2 раза больше, чем в октябре. Основная площадка – по-прежнему портал «Госуслуги». Самыми популярными темами стали вакцинация или лечение от коронавируса, медицина и автодороги. Значительно меньше стало вопросов про выплаты на детей от 3 до 7 лет.