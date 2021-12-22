В областной столице ввели первую очередь жилого комплекса «Кузнецкий», который расположен в 15 минутах езды от центра города. За два года на пересечении улиц Пролетарская и Федоровского возвели пять 16-этажных жилых домов с общей огороженной территорией. Новоселами станут 1 400 семей, половина из них – льготные категории.

«Заселение нового микрорайона будет поэтапным: сегодня – два дома, перед Новым годом – еще один, и две высотки примут новоселов сразу после январских праздников. Важно, что квартиры здесь получат и те, кто имеет право на льготное жилье. Район будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой – двумя детскими садами, школой и другими объектами. Здесь построят две автодороги, одна из которых станет продолжением улицы Пролетарская», – рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новом ЖК «Кузнецкий» 112 квартир получат сироты и инвалиды; 122 квартиры предоставлены по льготным условиям займов многодетным семьям, 473 квартиры – молодым специалистам и семьям с детьми. Строительство объекта ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». На возведение пяти домов первой очереди жилого комплекса «Кузнецкий» и благоустройство направлено почти 2,8 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей – средства бюджета всех уровней.

В июле текущего года началось строительство второй очереди ЖК «Кузнецкий», которая предполагает возведение еще 10 панельных и кирпичных домов общей площадью 106,7 тыс. кв. м. Фонд развития жилищного строительства получил разрешение на монтаж четырех домов и уже приступил к реализации проекта. В настоящее время еще два дома – в стадии выдачи разрешения на строительство.

Всего в комплекс войдут 15 домов. Уже ведется строительство детского сада на 130 мест. Запланировано строительство еще одного детского сада на 380 мест, школы на 1 050 мест и торгово-развлекательного комплекса.

Полностью завершить проект планируется к 2025 году. Общая площадь жилья составит более 170 тыс. кв. м, а новоселами станут 3 695 семей, из них 40 % приобретут жилье с помощью льготных программ.