9 кузбасских вузов расскажут школьникам о своих возможностях и более чем о 400 направлениях подготовки специалистов. Стартует профориентационный проект в Гурьевском муниципальном округе. Организатором выступает региональное министерство науки и высшего образования.

Для проведения «Дней университетов Кузбасса» команды вузов приготовили старшеклассникам мастер-классы, ознакомительные игры, тренинги и даже технический квиз. На встречах 11-классники смогут лично задать вопросы ректорам о новых специальностях, преимуществах получения высшего образования в Кузбассе, инфраструктуре вузов, возможностях для творчества, занятий спортом и отдыха. Приглашенные представители индустриальных компаний ознакомят школьников с перспективами трудоустройства, мерами социальной поддержки молодых специалистов, а также возможностями целевого обучения.

Мероприятия профориентационного проекта запланированы до марта 2022 года. Встречи пройдут со школьниками Мариинского, Чебулинского, Промышленновского муниципальных округов и Новокузнецкого района. В очном формате они охватят около 1 500 ребят. При этом целевая аудитория – более 9 000 выпускников, которые в этом году получат аттестат о среднем образовании.

«Параллельно для удобства старшеклассников и их родителей мы продолжаем развивать электронный портал абитуриент42.рф. Ресурс рассказывает о профориентационных мероприятиях, сообщает новости и помогает ориентироваться в важных для сдачи ЕГЭ и поступления в вуз датах», – пояснила Ирина Ганиева, министр науки и высшего образования Кузбасса.

Информационный партнер проекта – Региональный медиахолдинг «Кузбасс».