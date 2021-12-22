Комплексная работа по улучшению экологической ситуации в Кузбассе дает результаты

В регионе проводится комплексная работа по улучшению экологической ситуации, в том числе в рамках нацпроекта «Экология».

«Для Кузбасса особенно актуальна тема экологии. Промышленные предприятия, представители малого и среднего бизнеса, неравнодушные жители активно участвуют в природоохранных программах – в модернизации производства, восстановлении лесов, зарыблении водоемов, субботниках и других мероприятиях. Общественники и экологи выезжают на предприятия, чтобы лично оценить их экологические программы», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Кузбасс активно участвует в реализации нацпроекта «Экология». Так, Новокузнецк показал самый высокий уровень снижения выбросов в воздух среди городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». В соответствии с программой социально-экономического развития до 2024 года из федерального бюджета на реализацию нацпроекта выделено 6,6 млрд рублей. Средства направят на обновление городского транспорта, рельсовой инфраструктуры, газификацию.

Предприятия – участники нацпроекта «Чистый воздух» (среди них АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкая ТЭЦ») планируют реализовать 14 мероприятий по внедрению новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий, современных пылегазовых очистных сооружений и других проектов. На экологическую модернизацию производств до 2024 года предприятия планируют направить более 12,5 млрд рублей, с 2018 года они уже инвестировали почти 3 млрд рублей. В результате к 2024 году выбросы загрязняющих веществ сократятся более чем на 20 % от уровня 2017 года.

В рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецк поступят 20 трамваев и 19 троллейбусов, что значительно снизит выбросы от автотранспорта. На развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры планируется направить более 3 млрд рублей.

Также в рамках федерального проекта «Чистый воздух» на переключение потребителей Куйбышевской котельной на теплоисточник Центральной ТЭЦ, работающей на газе, направят 0,946 млрд рублей. В результате теплом будут обеспечены 150 тысяч человек. 2,339 млрд рублей планируется вложить в строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного сектора Куйбышевского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Заводского, Центрального, Кузнецкого районов Новокузнецка.

В 2021 году завершено масштабное обновление автопарка Кузбасса. За период подготовки к 300-летию в рамках губернаторской программы в регион поступило 1205 современных экологичных автобусов. Больше половины из них работают на газомоторном топливе. Всего на новый транспорт было направлено свыше 7 млрд рублей. Парк автотранспортных предприятий обновился на 60 %.

Промышленные предприятия Кузбасса строят и реконструируют очистные сооружения сточных вод. С 2018 по 2021 годы в регионе построили и реконструировали 62 очистных сооружения общей мощностью 345 млн кубометров в год. Объем инвестиций составил более 5,93 млрд рублей. На всех сооружениях применяются современные системы многоступенчатой очистки, включающие механические и физико-химические способы, обеззараживание сточных вод. В результате в 2020 году сброс загрязненных сточных вод в реки Кузбасса по сравнению с 2017 годом сократился на 39,5 %. Прогнозируется, что по итогам 2021 года показатель улучшится еще на 10 %.

Еще одним важным фактором улучшения экологической ситуации стало закрытие 20 и реконструкция 10 котельных в 2021 году. Система позволяет варьировать температурный режим в зависимости от погодных условий, в результате экономится электроэнергия и снижается потребление топлива.

Ежегодно в регионе проходят массовые мероприятия по уборке территорий, субботники, различные социально значимые экологические проекты, конкурсы и акции. По информации министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, в природоохранную деятельность вовлечено более 70 % населения всех возрастов.

Кузбассовцы участвуют в субботниках, акциях по уборке берегов, парков и скверов. Так, для популяризации раздельного сбора отходов ежегодно проходит областная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем!». В 2018–2021 гг. собрано и отправлено на переработку 23 тыс. т макулатуры, около 22 т отслуживших свой срок батареек и элементов питания. В рамках областной акции «Живи, родник!» в 2018–2021 годах 36 тыс. экоактивистов очистили и благоустроили 795 родников.