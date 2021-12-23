Одна из приоритетных задач – модернизация первичного звена здравоохранения Кузбасса

Еще в 4 больницы Кузбасса поступило новое диагностическое оборудование. Специалисты Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А.А. Луцика получили ультразвуковую систему экспертного класса. Такие же аппараты установлены во взрослой поликлинике Тяжинской районной больницы и Междуреченской городской больницы. Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс начал работать в Мариинской горбольнице.

«Новое медицинское оборудование улучшит качество диагностики для кузбассовцев. Большое значение имеет то, что современные аппараты поступили в разные города Кузбасса, повышая уровень и доступность медобследований не только в крупных региональных центрах», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В текущем году на модернизацию первичного звена здравоохранения региона направлено более 2,2 млрд рублей. В целом до 2025 года на эти цели из федерального и областного бюджетов будет выделено почти 12 млрд рублей. С 2021 по 2025 годы запланировано капитально отремонтировать 147 объектов в медицинских организациях, реконструировать 2 и построить 6 поликлиник, приобрести 2 073 единиц оборудования, 225 новых автомашин.

Новые аппараты УЗИ, которые поступили в больницы Новокузнецка, Междуреченска и Тяжина, – компактная и в то же время мощная функциональная система, позволяющая быстро и качественно проводить диагностику различных заболеваний на самых ранних стадиях, ставить наиболее точный диагноз при достаточно размытой клинической картине, своевременно назначать верное лечение и контролировать его.

Так, в новокузнецкой клинике аппарат укомплектован фазированным (кардиологическим) датчиком, который дает хороший обзор на глубине, что позволяет наблюдать структуры через узкую межреберную щель. С использованием этого датчика будут проводить исследования полости сердца, проверять состояние его клапанов, сосудов, стенок с целью выявления пороков, изменений, появившихся вследствие инфаркта или вызванных гипертонической болезнью, а также других кардиологических патологий и состояний.

В комплекте с системой в Тяжинскую районную больницу поступили УЗИ-сканеры для диагностики органов брюшной полости и в сфере здоровья женщин. Благодаря своей клинической универсальности в сочетании с ведущей технологией эластографии новая УЗИ-система позволяет расширить спектр ультразвуковых исследований практически для всех категорий пациентов и диагностических ситуаций.

В Междуреченской горбольнице аппарат установлен в гинекологическом отделении и будет использоваться для проведения УЗИ беременным, роженицам и пациенткам отделения. В среднем с его помощью смогут проходить исследование до 30 женщин за смену.

Новый цифровой рентгенодиагностический комплекс стоимостью более 16 млн рублей, поступивший в Мариинскую горбольницу, отличается сниженной лучевой нагрузкой на пациента и врача. Разрешение и информативность цифровых изображений значительно выше, чем у снимков на пленке, а возможности хранения в электронном виде и компьютерной обработки изображений позволяют рассматривать мелкие детали, вращать, отзеркаливать для лучшего понимания обнаруженных процессов, менять яркость, контрастность и другие параметры.

Современная диагностическая установка пришла на смену старому аналоговому рентген-аппарату. В силу большой нагрузки и в связи с износом возникали поломки, необходимость в замене была крайне острой. Новый аппарат выдает снимки практически мгновенно, а это сокращает время обследования и позволяет увеличить пропускную способность аппарата до 65–75 человек.