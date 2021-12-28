Туристические проекты «Горная Шория. К детям тайги» и «Кузбасс: на-гора и в горы» вошли в число 30 победителей Всероссийского конкурса по проектированию новых маршрутов Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открой свою Россию».

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Помимо 30 победителей мы выбрали 10 маршрутов, которым поможем получить звание “национальных”. В основе философии – удобное путешествие, которое станет для туриста безопасным, комфортным, интересным и будет сбалансировано по соотношению “цена-качество”. Эти критерии мы впервые сформулировали и утвердили в Правительстве к национальным туристическим маршрутам. В следующем году мы поможем доработать все 10 выбранных маршрутов, поддержим их обустройство, в том числе с помощью грантов», – сообщила Зарина Догузова.

Маршрут «Горная Шория. К детям тайги» вошел в число претендентов для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут». Он знакомит путешественников с коренным малочисленным народом Сибири – шорцами, их культурой, историей и бытом. Гости побывают в отдаленных от цивилизации деревнях, затерянных в бескрайней тайге, встретятся с горнотаежными шорцами (кузнецкими татарами, как их называли до революции) – коренным народом здешних мест. Участникам маршрута предстоит сплав на моторных лодках по реке Мрас-Cу, протекающей по территории национального парка. Сибирские кузнецы и охотники расскажут гостям об истории шорского быта, культуре, обычаях и вере. «Кузбасс: на-гора и в горы» – это 4-дневный туристический маршрут протяженностью 673 км для любителей острых ощущений. Гостям предлагают подняться на «палубу» огромного самосвала, заглянуть в чашу угольного разреза. Участники проекта пройдут по горным тропам Шорского национального парка вместе с хаски, увидят наскальные рисунки, которые оставил 5 000 лет назад древний охотник. Также туристы сыграют роль американца-переселенца в иммерсивном спектакле про освоение Кузбасса и попробуют «шахтерскую» кухню – дикую колбу, копченого хариуса, кедровое варенье, угольное мороженое. Кроме того, гостей ждут и в музее «самого русского динозавра» – пситтакозавра сибирского. Вместе с шорцами они научатся играть на комусе, смогут пройти по мистическому туннелю под огромным Кузнецким металлургическим комбинатом.