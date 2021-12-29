На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ продолжается обновление производственных мощностей с одновременным снижением нагрузки на окружающую среду.

Напомним, реализация природоохранной программы НкАЗа, инициированной в свое время еще основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска, позволила заводу за последние 10 лет сократить валовые выбросы вдвое, парниковых газов – более чем на 20 %, а сброс промливневых стоков ликвидировать полностью.

В 2018 году НкАЗ наряду с другими промышленными предприятиями Новокузнецка включился в реализацию федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». За этот период на алюминиевом заводе были модернизированы свыше 30 % электролизеров и построены две газоочистные установки «сухого» типа – все собственной разработки РУСАЛа. На эти цели компания уже выделила порядка 2,4 млрд рублей.

В мае 2021 года на выездной сессии Евразийского женского форума РУСАЛ представил программу глобальной перестройки своих сибирских алюминиевых заводов, в том числе новокузнецкого. Она предусматривает увеличение в 3,5 раза доли электролизеров, работающих по технологии предварительно обожженного анода, и строительство еще четырех «сухих» газоочистных установок со степенью очистки свыше 99 % по основным ингредиентам.

В настоящий момент на НкАЗе модернизированы 208 электролизеров из 531. Выполнено техническое перевооружение установки сухой газоочистки с увеличением ее производительности. В ближайшее время, после прохождения государственной экспертизы, начнется строительство очередной, третьей по счету газоочистной установки «сухого типа».

Благодаря внедрению на НкАЗе современных, экологичных и энергетически эффективных из существующих на сегодня технологий производства алюминия в мире выбросы предприятием диоксида серы уменьшаются практически вдвое, фторидов – в 10 раз, а выбросы бензапирена на новом участке электролизеров – до нуля.

– Постоянные экологические улучшения – обязательная часть жизни любого промышленного предприятия. Стратегия РУСАЛа в области экологии исходит из этого принципа. Важной частью ее реализации является открытость и постоянное информирование общественности о снижении нагрузки на окружающую среду предприятий. К моменту завершения перестройки НкАЗа на современные технологии будут переведены все электролизёры, причём треть из них будут работать на предварительно обожжённых анодах. Высочайший уровень улавливания выбросов призваны обеспечить 6 «сухих» газоочисток собственной разработки РУСАЛа, 2 из которых работают уже сейчас, – отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.