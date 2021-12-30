Сергей Цивилев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

В Кузбассе в рамках акции семилетняя Ариана Семочкина получила от губернатора кукольный домик. Новогодний подарок вручили Дед Мороз и Снегурочка.

«Новый год – волшебный праздник, и все самые заветные, самые добрые желания должны исполняться. Важно, что в акции могут принять участие все желающие, помочь воплотить мечты ребят, подарить им радость», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Также в «Елке желаний» принимают участие заместители губернатора, министры и руководители департаментов, главы муниципалитетов. Первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин исполнил желание десятиклассника Павла из Кемерова, которому 29 декабря исполнилось 17 лет, и подарил ему смартфон с беспроводными наушниками.

Четырехлетней сестренке Арианы Семочкиной Кире детскую кухню подарил заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Алексеев.

Замгубернатора по строительству Глеб Орлов исполнил мечту Арсения из поселка Боровой. Мальчик с инвалидностью очень хотел получить телефон, теперь у него есть новый аппарат. Также Арсению, его двухлетней сестренке и 15-летнему брату вручили сладкие подарки.

Министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет выполнил желание шестилетнего Тимофея Джанхотова из Новокузнецка – подарил ему ноутбук, необходимый для обучения по спецпрограмме. Как рассказала мама мальчика Елена, раньше для этого приходилось ездить в Новосибирск.

Дети просили у Деда Мороза световую песочницу, конструктор, детский планшет, детскую железную дорогу, смартфоны, ноутбуки, велосипеды, искусственную елку и другие подарки. Желания всех кузбасских ребят – участников акции будут исполнены до Нового года.

Присоединиться к акции и исполнить мечты ребят могут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт Елкажеланий.рф, нажать «исполнить желания», зарегистрироваться и выбрать новогоднее желание. Они могут быть материальные (игрушки, одежда, техника) или нематериальные – поездка в другой город, мечта попробовать себя в качестве актера, спасателя и другие. Исполнять желания можно до конца февраля.