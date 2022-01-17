Аппараты УЗИ экспертного класса стоимостью более 12 млн рублей закуплены в медорганизацию по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Новая техника позволит пациентам значительно быстрее записываться на обследования.

«Многие жители обращаются за помощью и для диагностики именно в медучреждения первичного звена. Поэтому особенно важно оснастить такие медучреждения современным оборудованием. Новые аппараты позволят еще большему числу кузбассовцев проходить качественные обследования», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

По словам специалистов, УЗИ – один из самых востребованных видов диагностики в поликлинике. Новое оборудование позволит проводить высокоточную диагностику за счет высокой разрешающей способности, а также благодаря наличию специализированных программ и расширенных возможностей визуализации в различных режимах, включая объемную онлайн-визуализацию движущихся структур.