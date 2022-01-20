Об итогах работы Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса в 2021 году на совещании в правительстве региона рассказала председатель совета Нина Вашлаева. Она отметила, что активисты-экологи за год приняли участие более чем в 40 природоохранных мероприятиях.

«В Кузбассе идет активная работа по улучшению экологической ситуации. Важно, что к этому процессу подключились общественники, среди которых — специалисты, ветераны, молодежь. Их участие необходимо не только для контроля, но и решения экологических проблем», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как сообщила Нина Вашлаева, большая часть деятельности Общественного совета в 2021 году проходила в Новокузнецке и Новокузнецком районе. Особое внимание уделено реализации на предприятиях федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В рамках пресс-туров активисты вместе с представителями СМИ региона побывали на промышленных гигантах города, ознакомились с новыми природоохранными технологиями.

Кроме того, Общественный экологический совет при губернаторе вместе с администрацией муниципалитета проводит мониторинг лесных и сельскохозяйственных земель вокруг Новокузнецка для включения дополнительных площадей в «зеленый пояс» города.

Летом 2021 года общественники участвовали в зарыблении водных объектов. Вместе с Распадской угольной компанией в реки области было выпущено 80 тысяч мальков хариуса.

Члены Совета наблюдали за введением нового очистного оборудования на угольных предприятиях региона. Так, 30 июня на шахте «Алардинская» запущены две установки по утилизации метана, что позволит сократить выбросы парникового газа на 7 млн кубометров в год. В июне аналогичное оборудование запустили и на шахте «Ерунаковская-VIII». 5 августа приняли участие в открытии очистных сооружений сточных вод и запуске установок пылеподавления на складе обогатительной фабрики «Распадская».

По обращению кемеровчан, которых беспокоил белый дым, исходящий с территории ПАО «КОКС», члены Совета побывали на промплощадке предприятия. В результате жителям Кемерова через электронные СМИ и соцсети разъяснили, что это пар, образующийся в результате тушения кокса.

Регулярно общественники Совета совместно с экологами делают замеры качества воздуха в Новокузнецке. Мониторинг показывает улучшение ситуации по ряду показателей. Акция проходит в рамках нацпроекта «Экология».

Нина Вашлаева подчеркнула, что в 2022 году работа будет продолжена. Активисты-экологи планируют акцентировать внимание на мониторинге несанкционированных свалок, информация о которых будет направляться в администрации муниципальных образований.