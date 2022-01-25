В 2022 году в Кузбассе благоустроят 300 дворов и 69 общественных пространств

На ремонт и благоустройство территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» направят 1 млрд 92 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 953 млн рублей, из областного – 29 млн рублей, 110 млн рублей – средства муниципалитетов.

«Дворы, парки, скверы – то, что нуждается в постоянном благоустройстве, ведь от их состояния зависит качество и комфорт жизни людей в Кузбассе. Важно, чтобы жители могли выбирать места для прогулок и отдыха, чтобы во дворе было уютно, а дети имели возможность активно и интересно проводить свободное время», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

47 объектов для благоустройства выбрали сами кузбассовцы. Более 288 тыс. жителей территорий с населением до 20 тыс. человек участвовали в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства, которое было организовано в рамках нацпроекта. По итогам 47 проектов в 19 территориях области, которые набрали наибольшее количество голосов, реализуют в 2022 году.

Также в этого году Кузбасс реализует проекты, победившие в V Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, который проходил в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Ленинске-Кузнецком будет создан экопарк, на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 70 млн рублей, общий объем финансирования составит около 100 млн рублей. Парк площадью 130 тыс. кв. м расположится рядом с действующим городским парком им. Горького. Территорию расчистят от старых деревьев, поросли, появятся пешеходные дорожки, клумбы, скамейки, несколько зон отдыха, детская площадка, терраса у небольшого пруда. Также проект предусматривает локацию для мероприятий. К развитию нового пространства уже активно подключаются местные предприниматели. Планируется, что работы завершат до 20 октября.

Гурьевск с проектом благоустройства Парка Металлургов получит из федерального бюджета 80 млн рублей. Средства направят на благоустройство территории и создание новых локаций. Природный ландшафт соснового бора нарушен не будет. Сейчас в прогулочной зоне парка растут 1980 деревьев, в ходе работ будет убрано только 12 из них – больные и старые сосны. В парке установят удобные парковые диваны, стильное освещение, детские игровые зоны, дизайнерские информационные стенды о достопримечательностях Гурьевского округа и об истории самого парка.