Сергей Цивилев: Мыски необходимо включить в туристический маршрут Кузбасса

Изменения за три последних года в Мысках и планы на ближайшую перспективу обсуждались сегодня во время отчета главы города Евгения Тимофеева губернатору Кузбасса. Активные участники мероприятия – жители города и ближайших поселков – дали оценку проделанной работе и внесли ряд предложений.

Так, на встрече был решен вопрос о создании в Мысках Центра этнокультуры шорцев с музеем и площадкой для занятий национальными видами спорта. С таким предложением к губернатору вышли представители коренного населения.

«В Мысках как в центре шорской культуры Кузбасса необходим этнографический центр с музеем и площадкой для национальных праздников и спортивных состязаний. Необходимо подготовить проект такого комплекса и включить Мыски в туристический маршрут Кузбасса», – поручил Сергей Цивилев.

Как сообщил Евгений Тимофеев, в 2021 году в Мысках капитально отремонтирована региональная дорога протяженностью 18 км, проходящая вдоль всего города. Благодаря вмешательству губернатора ремонт выполнили на год раньше плановых сроков. Сергей Цивилев распорядился усилить на дороге меры безопасности, особенно на участках возле детских учреждений.

В социальные сети губернатора в прошлом году поступало много жалоб на уборку от снега улиц частного сектора. В этом году город приобрел три дополнительные единицы техники, сейчас задействовано 35 машин. Нареканий от жителей города не поступает.

По областной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» за 3 последних года на 35 % обновлен парк автобусов, поступило новых 11 машин. По федеральной программе «Школьный автобус» город получил 4 школьных автобуса, автопарк обновлен почти на 60%. В настоящий момент школьные автобусы в Мысках доставляют на занятия более 600 учеников.

За три года в городе введено в эксплуатацию 37,5 тыс. кв. м жилья (100 % от плана), 36 семей переселены в благоустроенные дома и квартиры в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Еще 93 жилых помещения предоставлены льготным категориям граждан. В этом году планируется завершить строительство многоквартирного жилого дома на 48 квартир.

В Мысках решается еще одна важная проблема – снабжение населения качественной питьевой водой: капитально отремонтировано 3 км водопроводных сетей, центральные очистные сооружения, установлена автоматизированная система управления водоснабжением, что позволяет снизить затраты на электроэнергию на 30 %.

По просьбам жителей к 75-летию Великой Победы благоустроена Аллея Славы на бульваре Юбилейный. Кроме того, обустроена аллея имени земляка – олимпийского чемпиона Александра Воронина. Комфортным местом для отдыха и досуга мысковчан стал парк «Вокзальный», проект которого в 2020 году стал победителем всероссийского конкурса.

По областной программе «100 детских площадок» в разных районах города установлены 8 детских игровых комплексов, площадка для воркаута, теннисные столы. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено 10 дворов.

Жители неоднократно жаловались губернатору на недостаточное освещение пешеходной дорожки от улицы Вахрушева до Кусургашева, по которой дети ходят в школу и детский сад. По поручению Сергея Цивилева здесь установили фонари.

Выполнено еще одно обещание губернатора – капитально отремонтирован Центр творческого развития и гуманитарного образования имени Геннадия Неунывахина, в котором обучаются более 500 детей. Для школьников созданы центры дополнительного образования нового формата «Точки роста» на базе школ № 2 и № 12, которые посещают более тысячи учеников. Во время встречи к Сергею Цивилеву обратилась председатель ветеранской женской организации города Нина Мелешенко. Она сообщила, что в Мысках уже три года сломан компьютерный томограф, и чтобы сделать обследование, мысковчанам приходится ездить в Новокузнецк. Как пояснил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, принято решение приобрести для города новый аппарат, который поступит в этом году.