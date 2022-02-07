Соглашение об организации в Кемерове международного фестиваля «Герои мирового рока» подписали губернатор Сергей Цивилев, генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев и генеральный директор национальной концертной академии NCA Ева Самсонова.



«Наша задача – организовать масштабный праздник мирового уровня. Для этого необходимо подготовить всю инфраструктуру, задействовать аэропорты в Кемерове и Новокузнецке. Также для гостей города нужно будет организовать зоны продаж, отдыха, прогулок, развлечений. В Кузбассе будет насыщенное лето, у нас пройдут не только культурные, но и спортивные мероприятия – Лига наций, чемпионат мира по волейболу. Важно сделать все на высшем уровне», – сказал губернатор Сергей Цивилев.



Третий фестиваль «Герои мирового рока» пройдет в Кемерове 16 июля на Московской площади, шоу продлится около 9 часов. Будет задействована команда лучших в стране звукорежиссеров, операторов света и пиротехников, имеющих опыт организации шоу мирового уровня на Олимпиаде в Сочи и на Красной площади.



Если до начала проведения фестиваля сохранятся действующие ограничения, будут приняты все необходимые противоэпидемические меры для минимизации возможности заражения.



Вход на фестиваль будет бесплатным, при этом на аналогичные шоу в России и Европе средняя цена билета составляет 100 евро. Сейчас идет подписание контрактов с известными рок-артистами. Участники будут известны в марте 2022 года.