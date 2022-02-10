1,5 тыс. кубометров снега убрали горняки «Шахты № 12»

Дорожная техника «Шахты № 12» убирает снег на улицах Киселевска в жилых микрорайонах Зеленая Казанка, ЦОФ и одноименный поселок Шахта №12. Этой зимой уже расчищены от колеи и снежных заносов более 20 улиц, общей протяженностью порядка 50 км.

Уборка снега производится по просьбам местных жителей. Мощные грейдеры Terex и Komatsu, мобильные погрузчики JSB расчищают от снежных заносов, а КаМАЗы, оборудованные пескоразбрасывателем, устраняют гололед на киселевских дорогах. За сезон с территории дорог и социальных объектов убрано более 1,5 тыс. кубометров снега. Помощь «Шахты №12» обеспечивает доставку в город продуктов, бесперебойную работу школ, бригад экстренных служб медиков и пожарных, почтовых отделений и банков.

Помимо дорог, горняки предприятия убирают снег на территории киселевской школы № 33, детского сада «Умка», стадиона Киселевского педагогического колледжа, где в 2019 году на средства «Шахты № 12» установили хоккейную коробку. Сейчас предприятие помогает городу в подготовке к спортивным мероприятиям: заливает хоккейную коробку и обновляет ее оформление.