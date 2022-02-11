Об этом губернатор Сергей Цивилев рассказал на специальном совещании. На встрече обсудили в том числе меры по устранению причин и условий ДТП.

«2022 год объявлен в Кузбассе Годом безопасного дорожного движения. У нас пройдет много соревнований и различных мероприятий, приедет много людей, и это увеличит загруженность дорог. Необходимо обеспечить безопасность на дорогах и улицах, прежде всего, для детей. Переходы у школ должны быть оборудованы всеми возможными техническими средствами», – подчеркнул Сергей Цивилев.

О том, как обеспечивает безопасность на дорогах полиция, губернатору доложил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Евгений Нечаев. Он отметил, что в Кузбассе снижается количество ДТП со смертельным исходом, в том числе благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Так, в 2021 году смертельных ДТП было на 33 % меньше, чем в 2020 году. Одно из самых частых происшествий – наезд на пешехода (25,2 % от общего количества ДТП) и примерно половина случаев происходит на пешеходных переходах. Распространенная причина ДТП – человеческий фактор: выезд на встречную полосу или превышение скорости. Евгений Нечаев также отдельно отметил, что важно создать безопасные дорожные условия рядом со школами и детскими садами.

Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев рассказал, как работают над повышением безопасности дорожные службы. В Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях внедряется интеллектуальная транспортная система – устанавливаются камеры для фиксации нарушений ПДД, автоматические пункты весогабаритного контроля, подсистемы директивного управления и видеонаблюдения. Кузбасс будет принимать участие в этом проекте до 2024 года. В результате в нормативное состояние приведут 85 % автодорог в агломерациях и 50 % дорог регионального значения.

В итоге совместно с Госавтоинспекцией Кузбасса разработана программа повышения безопасности на дорогах. Основные направления работы: места концентрации ДТП, с повышенным уровнем аварийности и вблизи образовательных учреждений. Так, планируется обустраивать подходы к «зебрам» вблизи школ и садов, другие пешеходные переходы и наружное освещение.

По информации министра образования Кузбасса Софьи Балакиревой, профилактика безопасного поведения детей на дорогах начинается в детских садах, включена в школьную программу, факультативно ведется в колледжах и техникумах и рассчитана как на детей и подростков, так и на их родителей. Хорошие результаты показывают занятия с юными кузбассовцами в автогородках и специально оборудованных кабинетах по изучению правил. Учебные заведения, где нет такого оборудования, будет посещать мобильный автогородок Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения.