Школу на 525 учащихся со спортзалом и отдельным блоком для начальных классов на 300 мест планируется построить в микрорайоне Антипова Рудничного района Кемерова. В ближайшее время Минстрой Кузбасса начнет торги для определения подрядчика.

«Мы решили присвоить будущей школе в Рудничном районе Кемерова имя Героя Кузбасса, Почетного гражданина Кемеровской области Михаила Ивановича Найдова. Его знали и о нем помнят многие кузбассовцы. Достаточно ознакомиться с биографией Михаила Ивановича, чтобы понять, насколько это был замечательный человек, крупный специалист и большой труженик. Хочется верить, что школа, которая будет носить его имя, сможет воспитать не одно поколение ребят, которые вдохновятся примером легендарного земляка», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

В 4-этажном здании общеобразовательной школы будут находиться учебные и компьютерные классы, стрелковый тир, студия хореографии, актовый зал, комбинированная мастерская для мальчиков, кабинет кулинарии, лекционная аудитория, библиотека, помещения для внеурочной деятельности, пищеблок, обеденный зал, лыжехранилище, медицинский блок, школьный музей шахты «Северная» и другие помещения. В 2-этажном здании начальной школы проектом предусмотрены учебные кабинеты, помещения групп продленного дня, игровая, спортивный зал, кабинеты информатики, логопеда и психолога, эстетического воспитания.

На территории обустроят беговые дорожки, ямы для прыжков в длину, комбинированную площадку для спортивных игр (волейбольно-баскетбольную, настольный теннис), площадки для гимнастики, мини-футбола и полосу препятствий.