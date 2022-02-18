Соревнования спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Кузбасская Сила Духа» проходят на базе ФОК «Металлург». В открытии принял участие губернатор Сергей Цивилев.

«Спорткомплекс «Металлург» — один из лучших в России, он позволяет проводить в Кузбассе соревнования любого, даже международного уровня, в том числе по паралимпийским видам спорта. Но главное, что комплекс делает занятия спортом доступнее для всех желающих кузбассовцев. Мы гордимся вашими успехами, волей, которую вы проявляете в спорте, и желаем много новых побед», — отметил Сергей Цивилев.

В фестивале участвуют около 200 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Березовского, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Междуреченска, Мысков, Таштагола, Калтана, Осинников и Белова.

Соревнования сборных кузбасских муниципалитетов пройдут в таких видах, как «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт глухих», «спорт слепых» (плавание, бочча, шашки, шахматы, голбол, армспорт, настольный теннис, дартс, компьютерный спорт).

На фестивале состоялся круглый стол по развитию адаптивной физической культуры и спорта в Кузбассе. Директор благотворительного фонда социальной поддержки нуждающихся граждан и содействия развитию городской инфраструктуры «Мой Город», депутат Совета народных депутатов Беловского городского округа Валерия Ермакова рассказала о создании условий для людей с особенностями здоровья на примере муниципалитета.

Начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа Илья Ивашко рассказал о работе ФОК «Металлург» и его материально-технической базе. Он отметил, что ближайшее время в городском Центре социальной помощи семье и детям планируется открытие пункта проката, развивающего игрового и реабилитационного оборудования для детей с нарушениями развития. Это позволит повысить эффективность абилитационного и реабилитационного процесса ребят в домашних условиях, а также будет способствовать повышению качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Председатель Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» Сергей Васильков рассказал о развитии дисциплин спорта слепых на территории Кузбасса, достижениях спортсменов, а также о планах работы регионального отделения в 2022 году.

Руководитель Кемеровской региональной общественной организации «Федерация бодибилдинга» Александр Барбашин подчеркнул роль родителей в воспитании детей больных ДЦП, тренировочном процессе особенных ребят. Он отметил, что благодаря Федерации бодибилдинга такие спортсмены стали принимать участие в соревнованиях как областного, так и всероссийского уровней.

Напомним, ФОК «Металлург» был построен в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография». Общая площадь комплекса — почти 13 тысяч кв. м, он оборудован для всех категорий людей с ограниченными возможностями здоровья — от слабослышащих до использующих инвалидные коляски.