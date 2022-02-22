Сергей Цивилев: центр подготовки горноспасателей и шахтеров откроется в 2023 году

В ходе рабочей поездки в Новокузнецк губернатор посетил строящийся Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров. В осмотре приняли участие руководитель Национального горноспасательного центра Сергей Петров, заместитель руководителя центра Юрий Казмирчук и глава ГУ МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин.

«Кузбасс – один из крупнейших угледобывающих регионов России. Современный многофункциональный центр необходим, чтобы наши спасатели могли проходить профподготовку в лучших условиях. Кроме того, Кузбасс удобно расположен географически, поэтому на обучение смогут приезжать горноспасатели и шахтеры из других субъектов Российской Федерации и даже из-за рубежа. Окончание всех работ запланировано на 2023 год», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

При этом второй технологический модуль комплекса вместе с уникальной учебной шахтой планируют построить уже в этом году.

Идея создания Национального горноспасательного центра возникла в связи с необходимостью развивать уровень профессиональной подготовки и компетенции горноспасательных формирований МЧС России и горноспасательных подразделений, действующих на угледобывающих и горнорудных предприятиях страны. Она была выдвинута министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергеем Шойгу и поддержана президентом.

В рамках строительства центра планировалось построить 7-этажный учебно-тренировочный корпус площадью более 7,5 тыс. кв. м, 3-этажный спорткомплекс площадью 6 тыс. кв. м, 7-этажное общежитие площадью 5 тыс. кв. м, гаражные боксы с ремонтными мастерскими общей площадью свыше 3,2 тыс. кв. м., 7-этажный технологический модуль площадью более 7,9 тыс. кв. м и 6-этажное комплексное служебное здание площадью 4,8 тыс. кв. м. Возведение объектов началось в 2013 году и интенсивно велось до конца 2016 года. За это время построены учебно-тренировочный корпус, общежитие квартирного типа, комплексное служебное здание. Однако строительство было приостановлено из-за банкротства застройщика.

В 2020 году из федерального бюджета выделено финансирование, необходимое для выполнения проектно-изыскательских работ, и определен ориентировочный объем средств, необходимый для возобновления строительства объектов.

В настоящее время Национальный горноспасательный центр функционирует на площадях, предоставленных в безвозмездное временное пользование. Центр обучает сотрудников МЧС России, профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований других ведомств и организаций, а также ведет научную и оперативную деятельность.

Военизированный горноспасательный отряд быстрого реагирования, входящий в структуру Национального горноспасательного центра, неоднократно принимал непосредственное участие в ликвидации ряда крупных чрезвычайных ситуаций, в числе которых и авария на шахте «Листвяжная», которая произошла в ноябре 2021 года. По результатам своей работы данный отряд получил высокую оценку оперативного штаба по ликвидации ЧС. После окончания строительства и введения объектов Национального горноспасательного центра в эксплуатацию на его территории планируется увеличить количество обучающихся до 10 000 человек в год, в числе которых будут не только специалисты МЧС РФ, но и работники угледобывающих и горнорудных предприятий региона, России и зарубежных стран.