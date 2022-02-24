В Тяжинской районной больнице начал работать новый маммограф, а в Кемеровской городской детской клинической больнице № 1 – аппарат УЗИ экспертного класса.

«Продолжается оснащение медорганизаций Кузбасса новым оборудованием. Оно поступает по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая начала работать с начала 2021 года. Благодаря ее реализации в медицинские организации поставлено 1 832 единицы медицинского оборудования, 105 автомобилей», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Современный цифровой маммограф в Тяжинской районной больнице стоимостью свыше 13,4 млн рублей заменил предыдущий пленочный. Новое оборудование значительно облегчит обработку снимков, ускорит работу и, соответственно, качество обследований. Старый аппарат остается в рабочем состоянии и будет теперь установлен в участковой больнице поселка Итат, где ранее не было маммографа и жителям приходилось ездить в пгт Тяжинский.

Маммограф необходим для точной диагностики и выявления ранних стадий рака. Основные преимущества аппарата – простота эксплуатации и надежность, высокая разрешающая способность, режим автоматического выбора параметров экспозиции, высокое качество получаемых результатов исследования. Его высокая производительность позволит увеличить пропускную способность отделения, что станет существенным преимуществом для проведения скрининговых исследований.

Уже проводятся обследования маленьких пациентов на новом аппарате УЗИ экспертного класса, который установлен в Кемеровской городской детской клинической больнице № 1 детской поликлиники микрорайона Южный. Стоимость диагностического ультразвукового комплекса – более 6 млн рублей.

Для работы на современной технике по нацпроекту «Здравоохранение» подготовлен специалист, который теперь на постоянной основе будет вести прием. До этого в поликлинике не было постоянного врача ультразвуковой диагностики, детей приходилось направлять на исследования в другое структурное подразделение. Сейчас в больнице и ее подразделениях работают три собственных специалиста УЗИ и два врача по совместительству, это позволяет проводить обследования не только для подтверждения или исключения диагноза, но и в профилактических целях.

Аппарат полностью соответствует современным требованиям. Доступны все виды обследований, включая УЗИ сосудов и головного мозга, почек, сердца, щитовидной железы. Его характеризуют отличная детализация и четкость изображения, возможность архивации данных в цифровой базе данных, есть функция записи экрана. Эти опции позволяют не только проводить качественную диагностику, но и упрощают обмен и передачу данных.

В целом за 2021 год на базе структурных подразделений больницы обследовано более 13 тыс. детей, это почти 50 тыс. исследований. Всего к поликлиникам больницы прикреплено 33,5 тыс. несовершеннолетних. За несколько лет база ультразвуковой диагностики Кемеровской городской детской клинической больницы № 1 практически полностью обновилась. С конца 2018 года за счет бюджетных средств закуплено 3 аппарата УЗИ экспертного класса и портативные УЗИ-сканеры.