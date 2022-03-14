Сергей Цивилев провел заседание Экономического совета при губернаторе Кузбасса «О выработке предложений по мерам государственной поддержки отраслей экономики в сложившихся условиях».

В заседании участвовали заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, академик, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, директор Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ, академик, иностранный член РАН, доктор экономических наук, профессор, член президиума Экономического совета при губернаторе Кузбасса Владимир Квинт, руководители исполнительных органов власти и структурных подразделений администрации правительства Кузбасса, представители бизнеса, банковской сферы, научного сообщества, промышленности.

«У нас есть стратегия развития, в соответствии с новыми реалиями будем корректировать дорожную карту ее реализации. Мы планируем создать совместно с представителями научного сообщества лабораторию экономического прогнозирования, чтобы на основании их данных планировать дальнейшие действия. Мы детально изучили опыт наших отцов и дедов по развитию экономики. Их результаты пока еще никто не побил. При этом нужно просчитывать, как наши действия повлияют на каждого человека, прогнозировать, какой эффект от предлагаемых мер получат кузбассовцы», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка принял предложение главы региона войти в состав Экономического совета и сказал, что Кузбасс может стать примером развития для других регионов: «Чрезвычайно ценно, что Кузбасс выступит новатором, лидером для других регионов в создании цифрового госплана. Важно, что губернатор планирует использовать передовой экономический опыт».

Готовность региона к кризисным ситуациям отметил Владимир Квинт: «В Кузбассе многое делается для того, чтобы встретить новые условия. Во главе стратегии развития региона, разработанной моей командой, стоит человек, и при разработке плана необходимо ориентироваться именно на пользу людям, их защиту. Важно, что она рассчитана и на реализацию в условиях чрезвычайной ситуации. Возможно, сейчас целесообразно будет принять региональный закон о чрезвычайном периоде».

О санкциях как факторе экономической перезагрузки рассказала д.э.н., профессор, заведующая кафедрой региональной и отраслевой экономики Института экономики и управления КемГУ Галина Мекуш. Она отметила, что санкционный механизм не бывает односторонним, меры оказывают влияние и на экономику вводящих их стран. При этом в России есть опыт, полученный в период предыдущих кризисов.

Доклад д.э.н., профессора Института экономики и управления КемГУ Николая Бондарева был посвящен механизмам преодоления санкционной блокады. Он отметил, что должен быть комплексный подход, при этом Кузбасс обладает потенциалом преодолеть санкционное влияние и внести свой вклад в победу России.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко подчеркнула, что налоговые поступления в бюджет от представителей малого и среднего бизнеса растут с 2019 года, даже несмотря на ковидные ограничения – с 12,5 % в 2018 году до 18,7 % в 2020 году. Как отмечают предприниматели, после введения санкций основные проблемы – рост закупочных цен, падение выручки, спад спроса, разрыв цепочек поставок и изменения условий расчетов. При этом бизнес признает, что сложившаяся ситуация – время исключительных возможностей. Она отметила, что в число условий реализации потенциала развития регионального предпринимательства входят адекватная налоговая нагрузка и минимальное административное давление – проверки должны быть нацелены на развитие бизнеса. Также важно продолжать сотрудничество в формате открытого диалога бизнеса и власти на региональном и муниципальном уровне. Кроме того, среди предлагаемых мер – обеспечение спроса через госзаказ и более глубокую кооперацию крупного и малого бизнеса, создание «внутренней биржи» продовольственных и промышленных товаров с подключением всех производителей и другие.

По итогам заседания свод предложений по развитию экономики будет направлен в Правительство РФ как рекомендации Экономического совета при губернаторе Кузбасса.