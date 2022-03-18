Кузбасские производители яйца продолжают обеспечивать бесперебойный выпуск продукции. По итогам 2021 года производство яиц составляет 1 млрд 214,7 млн штук, это 101,8 % к 2020 году. За январь-февраль текущего года производство яйца к уровню того же периода прошлого года составляет 104,9 %.

По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, регион обеспечен куриным яйцом на 154,2 %. Эта продукция кузбасского производства пользуется спросом не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке, и в Центральной России.

В области работает 5 птицефабрик. Лидером по производству яйца в Кузбассе является ООО «Птицефабрика Инская» Беловского муниципального округа. Это самая высокотехнологичная птицефабрика, которая производит около половины всего производимого в Кузбассе яйца. Куры-несушки содержатся в производственных корпусах, оснащенных современным высокопроизводительным оборудованием. На складах используются высокотехнологичные яйцесортировальные машины, которые сортируют, проверяют на дефекты, маркируют и упаковывают яйцо.

В рамках модернизации на ООО «Птицефабрика «Инская» начата работа по внедрению современных доступных технологий по переработке помета методом ферментации с выходом конечного продукта без резкого запаха. Благодаря внедрению этой технологии будут решены вопросы утилизации помета и охраны окружающей среды. В настоящее время основная задача предприятия – сохранение достигнутых объемов производства.