Сергей Цивилев наградил лучших работников ЖКХ Кузбасса

На торжественный прием в администрацию правительства Кузбасса пригласили диспетчеров, слесарей, кочегаров, сварщиков, дворников, инженеров и ветеранов отрасли. Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил работников ЖКХ за добросовестный труд и поздравил с профессиональным праздником.

«Вы трудитесь на одном из самых важнейших и ответственных направлений в режиме “24 на 7”, каждую секунду вы создаете тепло и уют жителям региона. Жилищно-коммунальный комплекс региона развивается, внедряются новые технологии, проектные решения. Вместе с вами мы сделаем наш Кузбасс лучше, чтобы жители и малых поселков, и больших городов чувствовали себя одинаково комфортно», – отметил Сергей Цивилев.

За высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие жилищно-коммунальной отрасли Кузбасса 11 приглашенных удостоены федеральных наград. Звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» удостоен ведущий специалист группы водоснабжения и водоотведения «СКЭК» Юрий Толмачев. Оператор общества «КемВод» Ольга Хиль отмечена Почетной грамотой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 9 специалистов – Благодарностью министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Еще 29 коммунальщиков региона награждены областными медалями «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «Алексея Леонова» и золотым знаком «Кузбасс».

Среди награжденных – Игорь Липской. Почти четверть века он отвечает за стабильную работу 5 городских коллекторов Новокузнецка. По инициативе Игоря Александровича внедрена инновационная технология ремонта труб большого диаметра, что позволяет увеличить срок их службы без дополнительных капиталовложений.

Ежегодно только на подготовку объектов ЖКХ к зимнему периоду из бюджетов всех уровней направляется около 10 млрд рублей. За прошлый год модернизировано более 98 км тепловых и около 110 км водопроводных сетей. В прошлом году закрыто 20 нерентабельных котельных. По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года приступили к строительству магистральных водоводов в Промышленновском и Крапивинском округах. В жилищно-коммунальном хозяйстве региона работают около 60 тыс. человек.