Минобороны РФ во время брифинга в Москве заявило о завершении первого этапа спецоперации на Украине. Как рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков, есть достоверные данные, что ВСУ завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории ДНР и ЛНР. В этих условиях помочь республикам можно было, только оказав им военную помощь. Что Россия и сделала.

— Российские военнослужащие, мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг. Более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами, — отметил Игорь Конашенков.

Он также добавил, что в ЛНР освобождено 93% территории республики, а в ДНР – 54%. Боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Это позволяет сосредоточить основные усилия на освобождении Донбасса. Игорь Конашенков заверил, что вооруженные силы РФ продолжат спецоперацию на Украине до полного выполнения задач, поставленных Владимиром Путиным.

Доктор исторических наук, профессор, председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников отметил, что спецоперация на Украине — это образец «войны нового поколения», тактика которой применять высокоточное оружие при уничтожении технических средств противника, минимизируя потери среди мирного населения.