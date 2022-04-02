Правительство РФ вводит меры для защиты внутреннего продовольственного рынка и стабилизации цен на значимую сельхозпродукцию, сообщают федеральные СМИ. С 1 апреля семена подсолнечника и рапса временно запрещается продавать за рубеж. Ещё с 15 апреля начнёт действовать квота на экспорт подсолнечного масла и жмыха, а также твёрдых остатков из семян подсолнечника. Лимит на поставку масла составит 1,5 миллиона тонн, на жмых он составит 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа.

При этом разрешено экспортировать семена пшеницы и меслина, ржи ячменя и кукурузы, обычной и лопающейся. Их разрешено поставлять в страны ЕАЭС при наличии разрешения от Минсельхоза.

При этом ограничено число пунктов пропуска, через которые из России можно экспортировать соевые бобы и шрот. С 1 апреля по 31 августа вывоз соевых бобов на автомобиле, железнодорожном или водном транспорте будет разрешён только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. Для соевого шрота будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области.

С 1 мая по 31 августа 2022 года будут действовать плавающие пошлины на экспорт из России за пределы ЕАЭС подсолнечного шрота и масличного льна. Размер пошлины масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну.