Председатель Общественной палаты Кузбасса Владислав Овчинников опубликовал пост в своем аккаунте во «ВКонтакте» об объединении российского общества вокруг президента Владимира Путина.

Овчинников также отметил, что социологи зафиксировали высочайший рейтинг (электоральный и доверия) Путина и уровень поддержки главы России гражданами.

По мнению эксперта, этому способствовали решения, принятые Президентом за последние полтора месяца, начиная от признания ЛНР и ДНР и заканчивая точечными социальными и экономическими поручениями Правительству.

«Запад в очередной раз в нас ошибся. Уже многие западные эксперты признают невиданный для них факт консолидации России. Никакие их попытки, на раскол общества, предательство элит, протест не оправдался. Все информационно-санкционные усилия тщетны. Только сейчас до них доходит, что такое российский народ, который в экстремальные моменты только становится сильнее и вместе с Президентом идёт к победе. Они не верили историческим примерам (в самые трудные времена россияне всегда сплачивались вокруг сильного и независимого лидера, будь то Александр Невский, призвавший под знамена борьбы с Ливонским орденом, или объединение всех слоев и сословий вокруг Александра I в борьбе с Наполеоном) – сейчас ощущают это на «своей шкуре»», — подытожил Овчинников.