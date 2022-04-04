Промышленные предприятия Кузбасса присоединились ко всероссийскому флешмобу «Мы работаем». Работники предприятий выкладывают в сеть видеоролики о своих производствах, тем самым демонстрируя, что отечественная экономика уверенно чувствует себя в условиях введённых против России санкций.

Строители спорткомплекса «Кузбасс-Арена», работники тепличного хозяйства «Суховский», Гурьевского молочного комбината и свинокомплекса «Чистогорский» уже выложили в Сеть ролики.