Промышленные предприятия Кузбасса присоединились ко всероссийскому флешмобу «Мы работаем». Работники предприятий выкладывают в сеть видеоролики о своих производствах, тем самым демонстрируя, что отечественная экономика уверенно чувствует себя в условиях введённых против России санкций.
Строители спорткомплекса «Кузбасс-Арена», работники тепличного хозяйства «Суховский», Гурьевского молочного комбината и свинокомплекса «Чистогорский» уже выложили в Сеть ролики.
«Сейчас наш регион, как и вся страна, переживает непростое время. Но мы по опыту прошлых кризисов знаем, что сложная экономическая и внешнеполитическая ситуации стимулируют местных производителей к выпуску новой импортозамещающей продукции. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую помощь, находимся в постоянном диалоге с производителями и представителями бизнеса. Важно, что даже в условиях санкционного давления мы не отказываемся ни от одного запланированного проекта», — отметил губернатор Сергей Цивилев.