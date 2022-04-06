6 апреля губернатор Сергей Цивилёв отвечал на вопросы кузбассовцев в прямом эфире, организованном специалистами телеканала «Кузбасс 1» (входит в состав регионального медиахолдинга «Кузбасс»). Это второй прямой эфир главы региона в социальных сетях. Самой волнующей темой стало повышение цен на различные товары весной 2022 года. Как отметил Сергей Цивилев, ценообразование в регионе на особом контроле правительства, министерств, депутатов, ФАС. С крупными сетевыми компаниями заключен договор на снижение торговой надбавки до 5% на 24 вида социально значимых продуктов, на остальные виды продовольствия — до 10%. Для пенсионеров в магазинах действуют дополнительные скидки в торговых сетях: «Универсамы Бегемаг», «Мария-Ра», «Магнит», «Пятерочка» и «Лента». Также губернатор отметил, что запасов продовольствия с большим сроком хранения на складах в регионе достаточно. Он обратился к кузбассовцам с просьбой не закупать большие партии и не создавать тем самым дополнительный ажиотаж и нагрузку на торговые сети и транспортные компании.

Жители южных городов, особенно Новокузнецка, волновались за состояние дорог.

«Весной проблема дорог становится вновь актуальной. Решается она несколькими способами. Один из них заключается в том, что ремонт проводится за счет гарантийного обслуживания, так как все ремонтные работы проводятся с гарантийным обеспечением, но выполнение этих работ необходимо начинать в теплое время года, когда позволяет погода», — сказал Сергей Цивилев.

В этом году на ремонт дорог только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» предусмотрено более 6 млрд рублей, а в целом на развитие дорожной сети в КуZбассе будет выделено около 10 млрд рублей из бюджетов всех уровней, рассказал губернатор.

Другие вопросы, заданные губернатору, касались тарифов на жилищно-коммунальные услуги, подорожание лекарств, «детские выплаты», летний отдых для детей и, конечно, строительство и ремонт школ. На каждый вопрос прозвучал исчерпывающий ответ. Кроме того, в преддверии Дня космонавтики глава региона рассказал о подготовке к проведению международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».