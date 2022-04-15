Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках рабочей поездки в КуZбасс посетил строящиеся и действующие объекты социальной сферы.

«В КуZбассе активно развивается строительство, прежде всего социальных объектов — жилых домов, учреждений образования, спорта, медицины. Наша принципиальная позиция заключается в том, что стройка станет флагманом развития экономики. Ни один объект не будет остановлен», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Ход строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов полпред оценил в микрорайоне № 15А Центрального района г. Кемерово. В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году здесь построен детский сад на 258 мест с бассейном. В рамках нацпроекта «Образование» завершается строительство общеобразовательной школы на 1050 мест. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 94% – на заключительном этапе находятся работы по внутренней отделке помещений и оснащению объекта необходимой мебелью и оборудованием. Школу планируется сдать летом текущего года.

Полномочный представитель посетил Кемеровское президентское кадетское училище, которое создано в соответствии с указом главы государства. Открытие первой очереди состоялось 1 сентября 2019 года. В 2020 году была введена вторая очередь — два новых жилых корпуса и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном. Училище рассчитано на 840 кадетов. Помимо основного и среднего общего образования с углубленным изучением предметов, учащиеся получают расширенное дополнительное образование по таким направлениям, как робототехника, авиа- и судомоделирование, IT-технологии.

Анатолий Серышев ознакомился с ходом строительства объектов культурно-образовательного и музейного комплексов, создание которых осуществляется в рамках поручения Президента Российской Федерации. В 2021 году были введены учебный корпус Хореографической академии с интернатом для учащихся и учебным театром, общеобразовательная школа с бассейном, учебный корпус Средней специальной музыкальной школы с концертным залом и интернат для учащихся. В текущем году планируется завершить строительство многоквартирного жилого дома для преподавателей, филиала Высшей школы музыкального и театрального искусств, фондохранилища филиала Русского музея, общежития для студентов Высшей школы музыкального и театрального искусств.

По представленной информации, в настоящее время работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Однако в связи с введенными санкциями прогнозируются сложности с поставкой технологического оборудования для ряда объектов, прорабатываются варианты импортозамещения оборудования или его приобретения в странах Юго-Восточной Азии, что может потребовать изменения проектной документации и повторной экспертизы.

Полпред посетил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Деятельность суда была начата в октябре 2019 года, новое здание суда площадью 28,2 тыс. кв. м введено в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Зона юрисдикции Кемеровского кассационного суда — 10 субъектов Федерации Сибирского федерального округа, а также Республика Бурятия и Забайкальский край. Правосудие осуществляют 111 судей высшей квалификации, деятельность суда обеспечивается 305 работниками аппарата. В здании суда расположено 40 залов судебных заседаний, помещения, предназначенные для обслуживания судебного процесса, конференц-зал, административные, технические и бытовые помещения.

Полномочный представитель также посетил Парк ангелов, который был создан на месте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». В парке построены ротонда с мемориалом и часовня, где перечислены имена всех погибших в пожаре, произошедшем 25 марта 2018 года. Высажено 60 сосен в память о погибших в трагедии. В рамках проекта комплексного благоустройства территории произведен капитальный ремонт находящейся рядом школы №7, где во время трагедии был развернут штаб МЧС. Также реконструированы два близлежащих детских сада и осуществлена замена коммуникаций на проспекте Ленина, который проходит в непосредственной близости с парком.

Анатолий Серышев отметил: видно, что глава КуZбасса, люди, которые здесь живут, занимают неравнодушную позицию, любят свой край и стремятся сделать его процветающим. «В открытом диалоге с гражданами определяются направления развития территорий. Благодаря этому регион не стоит на месте, а движется в будущее», — сказал полпред.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.