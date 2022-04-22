Сегодня в рамках рабочей поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел новую производственную лабораторию «Автоматизированные системы управления шахтными установками» СибГИУ. А также провел совещание, на котором обсуждалось создание на базе вуза современного кампуса, в который войдут образовательные, культурные и спортивные объекты, необходимые для учебы, досуга и разностороннего развития.

«Мы строим новую промышленность, новое будущее для Кузбасса. И нам нужны высококлассные инженеры. Это вы будете делать, мы вас учим, чтобы вы пришли нам на смену. Сейчас востребованность специалистов технического профиля на российском рынке труда возросла в несколько раз, поэтому наша задача – наладить подготовку высококвалифицированных молодых кадров не только для предприятий Кузбасса, но и страны в целом. СибГИУ – базовый университет южной агломерации, поэтому поддерживаем его, чтобы он развивался. Промышленные предприятия южной агломерации открывают лаборатории, чтобы прямо здесь, учась на современном оборудовании, вы осваивали работу на производстве. И приходили на предприятие подготовленными специалистами», – сказал на открытии новой лаборатории Сергей Цивилев.

В новой лаборатории будут готовить специалистов из списка ТОП-50 самых востребованных профессий в России: «Мехатроника и мобильная робототехника», «Электроника и наноэлектроника»; «Электроэнергетика и электротехника»; «Автоматизация технологических процессов и производств», а также аспирантов по направлению «Электро- и теплотехника».

Сергей Цивилев также провел встречу со студентами вуза, обсудил с ними развитие СибГИУ как базового университета южной агломерации, рассказал о перспективах сотрудничества вуза со школами, техникумами и промпредприятиями юга региона. Отметим, что на базе СибГИУ в Новокузнецке будет создаваться современный кампус.

В кампусном комплексе на территории 16 тыс. кв. м разместятся научно-техническая библиотека, коворкинг, фаблаб (обучающие мастерские), студии, технопарк, IT-центр, музейно-выставочные пространства, кафе, отель, ресторан, магазины здорового питания, офисные помещения, подземная парковка на 100 мест. Также запланировано создание многофункционального культурно-досугового центра с концертным залом на 1 500 человек, межвузовского военного учебного центра с программой подготовки сержантов и солдат запаса. Кроме того, в проекте – спортивные сооружения современного образца: ледовый модуль с закрытой искусственной ледовой площадкой, футбольно-регбийное поле, спортивный корпус мини-футбола, баскетбола и других игровых видов спорта с мячом.

Создание университетского кампуса станет важнейшим элементом городской образовательной среды Новокузнецка. Реализация проекта будет проходить в рамках концепции «Наука и университеты», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации в июле 2021 года.

Также губернатору продемонстрировали инновационные Центры СибГИУ, которые открылись в прошлом году. Так, в центре «Геоэкология» созданы лаборатории экологии водного и воздушного бассейнов, рециклинг-технологий, химических методов исследования.

С этого учебного года в центре цифровых компетенций обучаются более тысячи студентов. Это будущие специалисты в области анализа и обработки больших данных (data scientist, data engineer, data analist) и разработчиков python / java для промышленного сектора региональной экономики. На базе мощных компьютеров в ЦЦК будут реализовываться проекты индустриальных партнеров, направленные на цифровую трансформацию технологических и бизнес-процессов, в том числе создание интеллектуальных систем управления производством.