Прямая линия губернатора Сергея Цивилева пройдет 17 мая с 12:00 до 14:00 в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Десятка», на радиостанции «Кузбасс FM». Глава региона ответит на вопросы жителей области.

Трансляцию можно будет посмотреть также на личной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube-канале «Цивилев. Live». Текстовая трансляция будет организована в Telegram-канале «Цивилев. Live».

Задать вопрос можно уже сейчас через цифровую платформу «Кузбасс Онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. Все желающие могут голосовать за вопросы, которые считают самыми важными. На те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, губернатор ответит во время прямой линии. Ответы на остальные разместят на платформе «Кузбасс Онлайн».