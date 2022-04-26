Кузбасский политолог прокомментировал итоги опроса жителей Запада о ситуации на Украине, опубликованные сайтом Газета.ру.

Результаты социологических опросов показывают, что подавляющее большинство граждан зарубежных стран против вовлечения в конфликт с Россией. Издание подчеркивает, что на Западе растет доля недовольных поставками оружия Украине.

Кузбасский политолог, доцент Вадим Шиллер считает, что результаты опросов показательны:

«Сегодня все больше жителей зарубежных стран начинают прозревать, они не желают принимать участие в военной авантюре США и их союзников. Люди понимают, что накачка Украины оружием ни к чему хорошему не приведет. Показателен и такой факт, что 61% опрошенных считают, что сегодня и финансовая помощь Украине в условиях экономического кризиса непозволительна их странам».