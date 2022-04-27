Жителя Анжеро-Судженска оштрафовали за дискредитацию российской армии. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, мужчина организовал в соцсетях сообщество, где опубликовал иллюстрацию, подрывающую авторитет ВСУ РФ.

— Полицейские установили личность интернет-пользователя, которым оказался 48-летний горожанин. Сотрудники полиции составили в отношении него протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.