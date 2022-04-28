Финансирование работ по приведению дорог Кузбасса в нормативное состояние составит свыше 20 млрд рублей из бюджетов всех уровней. В том числе 4 млрд рублей будет направлено на строительство обхода Кемерова. Также средства будут направлены на установку камер фотовидеофиксации и внедрение интеллектуальных транспортных систем.

«В течение сезона 2022 года построим и отремонтируем в Кузбассе более 300 км дорог. В порядок продолжим приводить как региональную, так и муниципальную дорожную сеть. Более 4 млрд рублей из областного бюджета направим на такой важный для региона проект, как строительство Северо-Западного обхода Кемерова. Важно также обеспечивать безопасность дорожного движения, на это в бюджете региона на этот год предусмотрено около 900 млн рублей», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировано направить на приведение дорог в нормативное состояние более 6 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Это позволит отремонтировать более 130 км дорожного полотна, работы уже идут на 15 объектах.

Также свыше 6 млрд рублей из областного бюджета будет направлено на дороги регионального значения, будет отремонтировано более 77 км. В рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог» предусмотрено выделение 453 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на ремонт четырех участков автодорог регионального значения протяженностью 28 км. На двух объектах уже начались работы.

Еще более 65 км дорог в 26 муниципалитетах будет отремонтировано на средства субсидии, выделенных из областного бюджета. Размер субсидии – 2 млрд рублей, из них будут выделены средства на строительство 1,75 км в Кемерове и Анжеро-Судженске.

260 млн рублей из федерального бюджета планируется направить на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Кемеровской и Новокузнецкой агломерациях. Кроме того, 100 млн рублей из областного бюджета будет направлено на установку стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и размещение четырех автоматических пунктов весогабаритного контроля.