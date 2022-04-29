Всероссийский форум классных руководителей при поддержке АНО «Диалог» запускает конкурс «Минута памяти», посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Кузбасские педагоги подключились к проекту и приглашают всех учителей таким образом поучаствовать в праздновании 9 мая.

Для участия в конкурсе необходимо записать минутное видео с рассказом о родственниках, героях войны или тыла и опубликовать его в клипах «ВКонтакте» с хэштегом #минутапамяти2022. Участвовать могут преподаватели, школьники и студенты среднего профессионального образования (СПО).

«Со своим предыдущим классом мы уже участвовали в проекте «Дважды победители», занимаясь поисковой деятельностью для создания одноимённой книги. Герои Великой Отечественной войны действительно есть во многих семьях, но, к сожалению, не все дети об этом знают. Уходят из жизни ветераны, утрачивается связь поколений. Участие в проекте «Минута памяти» — замечательная возможность восстановить ту ниточку связи поколений», — сказала Эльвира Новикова, учитель русского языка и литературы школы №56, г Кемерово.

Итоги конкурса будут подведены 11 мая в сообществе Всероссийского форума классных руководителей в «ВКонтакте» (https://vk.com/vfkr_ru). Авторы лучших работ получат призы.