Ранее информационный портал «Кузбасс» сообщал, что 7 мая 2022-го, в Тяжинском муниципальном округе пламенем были объяты десятки домов и строений (сараи, бани, гаражи и проч.). Люди лишились крыши над головой, документов, вещей… На данный момент специалисты на месте продолжают подсчитывать ущерб.

По сведениям ГУ МЧС России по Кузбассу, в общей сложности сгорели 98 жилых домов (без учёта дворовых построек). Конкретно: п. Листвянка — 6 жилищ, пгт Итатский – 47, д. Изындаево – 45. Три человека погибли. Их тела были обнаружены в Итатском после того, как спасатели ликвидировали огонь.

Между тем пресс-служба администрации Правительства Кузбасса сообщает, что губернатор Сергей Цивилев встретился с пострадавшими и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий и предупреждению пожаров.

Как стало известно, всем семьям пострадавших и погибших будет оказана необходимая помощь.

«Сейчас главное для нас — помочь людям, решить проблемы с жильём у тех, кто его лишился, оказать материальную поддержку. В каждом случае будем подходить индивидуально, к каждой семье прикреплен социальный работник, к которому пострадавшие жители могут обратиться в любую минуту, рассказать о возникшей проблеме, чтобы можно было незамедлительно приступить к её решению», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Для поддержки погорельцев будет реализован комплекс мер. Так, например, начиная с 13 мая, каждая семья получит по 100 тысяч рублей.

Также пострадавшие смогут оформить региональный сертификат на жильё из расчёта 1 млн рублей на каждого домочадца, но не более 4,2 млн рублей на одну семью.

Кроме того, уточняется, что сейчас прорабатывается алгоритм, который защитит людей от действий мошенников, которые могут попытаться воспользоваться ситуацией.

С полным перечнем мер поддержки и способах их получения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Правительства Кузбасса по активной ссылке.