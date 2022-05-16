Направления и перспективы продовольственного импортозамещения в хозяйствах Кузбасса губернатор Сергей Цивилев обсудил с фермерами Топкинского округа. Во время выездного совещания глава региона побывал в хозяйствах и на месте ознакомился с ассортиментом производимой продукции, выяснил, с какими сложностями столкнулись селяне и какая им требуется поддержка со стороны региона.

«Минимизировать зависимость региона от привозной продукции — основная задача, которая стоит перед сельхозпроизводителями. Мы обеспечиваем потребности региона в собственной продукции и расширение производств — это хороший знак, значит, продукты пользуются спросом и могут составить конкуренцию привозной продукции. Причем наши хозяйства могут производить не только продукты из социального набора, но и деликатесы, которые прежде закупали за рубежом. Кузбасские фермеры уже выпускают большой ассортимент молочной, мясной и рыбной продукции класса премиум, при этом то, что делают фермеры региона, — более свежая и натуральная продукция», — сказал Сергей Цивилев.

ООО «Содружество» с 2005 года занимается производством сливочного масла, а с 2018 года запустило сыроварню, где выпускает 15 видов сыров, среди которых Гауда, Маасдам, Тильзитер, Пармезан и другие. Мощность производства — 40 тонн сыров и 10-15 тонн масла в месяц. Продукцию вырабатывают по классическим рецептам только из высококачественного молока, которое закупают в хозяйствах Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского и Юргинского округов. Сыры топкинского производства ни в чем не уступают импортным и являются полностью натуральным продуктом без растительных компонентов.

Продукция пользуется спросом, поэтому в рамках программы импортозамещения предприятие планирует в 2,5 раза увеличить объемы производства сыра. Строительство дополнительных цехов намечено на 2024-2025 годы, объем инвестиций составит 120 млн рублей. Будет создано 40 новых высококвалифицированных рабочих мест. На данный момент на предприятии трудится 34 работника.

В целом в регионе сыроварением в промышленных масштабах занимаются два производства, а также около десятка фермеров. За 2021 год в регионе была произведена 241 тонна сыров и сырной продукции.

Кроме того, Сергей Цивилев побывал в хозяйстве «Фермеры Сибири», где занимаются производством мясных и овощных полуфабрикатов из сырья, производимого в фермерских хозяйствах Алтайского и Красноярского краев, республик Тыва и Хакасия. Продукция поставляется в сети ресторанов Сибири, заменяя продукцию, которая ранее импортировалась из стран Европы.

Также глава региона посетил предприятие «Русалочка», на котором производят более 300 видов продукции: рыбу вяленую, сушеную, соленую, копченую, салаты рыбоовощные, из морской капусты. Предприятие работает с 2004 года и постоянно наращивает объемы производства и количество рабочих мест. Сейчас здесь 55 человек в месяц выпускают около 30 тонн. Реализацию продукции ведут на ярмарках и собственной торговой точке. В ближайших планах собственников — выйти на реализацию в крупных торговых сетях, в том числе за пределами региона.