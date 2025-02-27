Губернатор Кузбасса узнает у  школьников, что включить в систему стимулирования молодежи

В ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, что в регионе будет создана система стимулирования молодежи к отличной учебе.

«Я соберу советы старшеклассников, сам проеду по территориям, послушаю, что они предлагают. И принимать меры поддержки будем вместе с ребятами и их родителями. Мы должны создать эффективную систему поддержки и мотивации наших детей на успешную учебу. И сделать это нужно в текущем году», – сказал Илья Середюк.

Глава региона отметил, что уже на следующей неделе проведет встречу со школьниками Чебулинского муниципального округа в рамках создания нового регионального проекта.