Более 40 иностранных студентов кузбасских вузов из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Республики Бангладеш, Пакистана, Бенина и Китая собрались на культурно-просветительском форуме, посвященном памяти предков и легендарным личностям.

«Мы рады, что на форуме, который мы проводим в рамках Года защитника Отечества, объявленного Президентом Российской Федерации к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, присутствует много первокурсников-иностранцев. Ребята только недавно начали свое погружение в особенности жизни в России, но уже с интересом знакомятся с историческими, культурными особенностями нашего государства, проявляют искреннее уважение к героям России и рассказывают о своих предках. Их стремление поддерживать и сохранять историческую память вызывает уважение», — отмечает доцент, заведующая кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации КемГМУ Людмила Грунина.



Иностранные студенты КемГМУ, СибГИУ, КемГУ, КузГАУ им В.Н. Полецкого, Юргинского технологического института Томского политехнического университета и КемГИК выступили с докладами на русском языке о подвигах героев разных национальностей в годы Великой Отечественной войны, которые остаются символом мужества для всех поколений. Проект организован КемГМУ Минздрава России совместно с НОЦ «Кузбасс – Донбасс».