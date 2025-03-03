В Екатеринбурге подвели итоги Всероссийского конкурса детских изобретений «Инженеры транспорта». В креативном направлении победу одержал школьник из Киселевска Тимофей Бельц.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, ученик седьмого класса разработал дорожный квест-бук «По дороге с Рельсиком», который предназначен для пассажиров всех возрастов. Взрослые смогут ознакомиться с историей железной дороги и узнать о достопримечательностях региона, а для юных читателей предусмотрены задания, которые помогут скоротать время в пути.

Кроме того, ещё один школьник из Кузбасса — Иван Лопатин — стал финалистом в инженерном направлении. Впрочем, сама инициатива проведения конкурса принадлежит новокузнечанке Дарье Белкиной. На IV Железнодорожном съезде, который проходил в декабре 2023 года в Москве, школьница предложила Владимиру Путину организовать новый инженерный конкурс.

Главная задача конкурса — погрузить детей в актуальные технологические тематики и дать возможность участникам предложить свои решения для совершенствования транспортной отрасли России. В инженерном направлении команды финалистов решали востребованные задачи транспортной отрасли. В креативном – выполняли задания на раскрытие творческих способностей.