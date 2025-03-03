В Кузбассе стартовала Всекузбасская патриотическая акция «Россия — Родина — Кузбасс», она будет проходить до 1 июля во всех школах, учреждениях СПО и вузах региона.

В Кемерове старт акции дали губернатор Илья Середюк вместе со школьниками школы №84. Глава региона рассказал ученикам, как устроена работа правительства региона и законодательной ветви власти. Отметил важную роль Кузбасса как субъекта Российской Федерации, его вклад в развитие и стабильность страны. Часть лекции была посвящена истории родной области, ее гербу, флагу, гимну и областным наградам.

— Забота о комфорте и безопасности каждого кузбассовца, обеспечение достойного уровня жизни и условий для всесторонней реализации молодежи — это те стратегические задачи, которые ставит Президент Владимир Владимирович Путин. Все проекты, которые реализуют в Кузбассе направлены на эти глобальные цели, — подчеркнул Илья Середюк.

Также школьники поинтересовались у губернатора, как можно построить карьеру в Кузбассе, какие отрасли и направления он считает наиболее перспективными для экономики региона в будущем. В свою очередь, Илья Середюк спросил у ребят, как можно помочь в раскрытии их талантов.

Подобные лекции пройдут по всему Кузбассу. Их проведут заместители губернатора, региональные министры, главы муниципалитетов и лекторы общества «Знание».