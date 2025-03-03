С 4 марта до 3 апреля на образовательной платформе Учи.ру пройдет пятая Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников 1–11 классов. В этом году к соревнованию впервые присоединятся ученики 10–11 классов. Мероприятие организовано в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Количество желающих попробовать свои силы в онлайн-олимпиаде ежегодно растет. В 2023 году в ней приняли участие 64 тысячи кузбасских школьников, а в прошлом году — уже свыше 80 тысяч человек. Такая активность вызвана форматом мероприятия и комплексной работой с образовательными учреждениями. Олимпиада способствует укреплению необходимых знаний и навыков, которые помогают защитить себя от мошенников при использовании современных услуг и технологий: планирование бюджета, анализ доходов и расходов, оценка рисков», — отметил первый заместитель председателя правительства – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте Учи.ру или войти с логином и паролем. В зависимости от результата школьники получат сертификат, грамоту или диплом, учителя — благодарственные письма. Награды будут доступны в личных кабинетах после завершения соревнования.

Традиционно олимпиаду откроет онлайн-урок директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова «Дропперы: как не попасться мошенникам». Трансляция пройдет 4 марта в 09:30 по московскому времени на платформе Учи.ру, а также в официальном сообществе Банка России во «ВКонтакте», где можно будет задать вопросы спикеру.