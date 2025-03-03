Государственная поддержка обучения и производственной практики для работников и студентов аграрного сектора в Кузбассе превзошла ожидания. В рамках программ возмещения затрат по ученическим договорам было профинансировано 123 договора на сумму 4,1 млн рублей, а сумма возмещения составила 3,5 млн рублей. Это более чем в четыре раза превышает запланированные показатели. Кроме того, 312 договоров на общую сумму 24,9 млн рублей были направлены на оплату труда и проживание студентов, проходивших производственную практику, с возмещением в размере 19 млн рублей, что на 5% выше запланированного количества договоров (298).

С этого года данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», входящего в новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», что позволит расширить возможности для подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.