Кузбассовцы заняли сразу две награды Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Финалистом федерального проекта «Бизнес. Поколение», который реализуется в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Эффективная и конкурентная экономика», стала студентка 2-го курса педагогического колледжа из Анжеро-Судженска.

Начинающий фермер из Ленинска-Кузнецкого Мария Лаптева с проектом «Производство молочной продукции» стала победителем Всероссийского конкурса в лиге «Продвинутый предприниматель» в номинации «Агробизнес». Мария вошла в число первых получателей региональной меры поддержки — гранта «Агростартап» на поддержку фермеров и сельхозкооперативов. Вместе с мужем они закупили коров и необходимое оборудование. Кроме этого, девушка — участник комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», а также занимается продвижением женского бизнеса на селе.

В лиге «Начинающий предприниматель» Татьяна Трегубова с проектом «Семейное кафе «Жарка» заняла третье место в номинации «Семейный бизнес».

Участие в конкурсе позволяет молодым предпринимателям найти единомышленников, партнеров и наставников по всей стране; получить федеральную медийную поддержку для развития личного бренда и масштабирования бизнеса; построить успешный бизнес с нуля при поддержке сильных экспертов; получить экспертную оценку существующего бизнеса от топ-менеджмента крупнейших компаний России.

Конкурс «Молодой предприниматель России» — флагманский проект крупномасштабной программы, которую совместно реализуют Росмолодежь и Центр содействия молодым специалистам. Ежегодно проводится серия из 36 мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, в которых принимают участие более 35 тысяч молодых людей в возрасте 14 – 35 лет, заинтересованных в предпринимательской сфере.

Финалистом еще одного федерального проекта — «Бизнес. Поколение» — стала студентка 2-го курса педагогического колледжа из Анжеро-Судженска Надежда Гейман с проектом «Крылья будущего». Это частная школа для младшего школьного и дошкольного возраста. Предусмотрен гибридный формат обучения (очно и видеоуроки), обратная связь для родителей. Главная цель проекта — трудоустройство выпускников колледжа.