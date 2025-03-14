Более 65 тысяч юных кузбассовцев участвуют во Всероссийской военно-патриотической игре  «Зарница 2.0»

Отборочный этап продлится до 16 марта. Затем пройдут муниципальные соревнования, которые завершатся 16 апреля.

В новый сезон игры внесли новшества. Так, помимо школьников в ней участвуют студенты техникумов и колледжей, выделенные в отдельную категорию. Количество участников в отряде составляет десять человек, а число отрядов от одной образовательной организации не ограничено. В составе отряда, где есть командир, медик, сапёр, оператор БПЛА, военкор и политрук, вместо топографа присутствует второй штурмовик. Состязания по условно-военным специальностям проходят уже с отборочного этапа. Окружной этап для старшей возрастной категории проведут в формате сборов, включающих слаживание отрядов и военно-тактическую игру. Также пересмотрены индивидуальные состязания для командира, штурмовика и военкора.

«Игра основана на лучших традициях советской военно-патриотической игры, она обрела новое, современное воплощение, которое сочетает историческое наследие с передовыми образовательными методиками. Участники «Зарницы 2.0» — настоящие патриот своей страны и будущее России. Уверена, что игра, которая в этом году посвящена Году защитника Отечества и нашей Победе в Великой Отечественной войне станет для каждого символом единства и несокрушимости нашей великой Родины», – отметила председатель регионального отделения Движения Первых Евгения Козленко.

Добавим, что в прошлом году в игре приняло участие свыше 24 тысяч кузбасских школьников. Команда Тяжинского муниципального округа на всероссийском финале игры заняла первое место в средней возрастной категории.