Подать заявку экспортеры смогут на государственной цифровой платформе «Мой экспорт». Прием заявок продлится до 18:00 (московское время) 15 августа 2025 года. Предоставление господдержки в данной отрасли стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Российский экспортный центр будет принимать заявки от компаний на компенсацию затрат по поставкам, осуществленным в III и IV кварталах 2024 года, а также в I и II кварталах 2025 года. Бюджет программы на 2025 год составляет 5 миллиардов рублей, возможно увеличение лимитов.

Экспортеры смогут компенсировать до 100% понесенных логистических затрат по поставкам приоритетной (молочной) продукции, до 50% затрат — по поставкам в наименее развитые страны и до 25% затрат — по остальным поставкам. Компенсировать можно затраты на транспортировку, осуществленные автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, а также несколькими из указанных видов транспорта.

После подачи заявки экспортером, сервис на платформе «Мой экспорт» автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании установленным требованиям для участия в отборе. После завершения проверки данных, РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о возможности предоставления государственной поддержки и направляет его в Министерство сельского хозяйства России для принятия окончательного решения и выплаты поддержки.

Подробнее информация об отборе представлена на сайте Российского экспортного центра: https://www.exportcenter.ru/press_center/27-fevralya-na-platforme-moy-eksport-nachinaetsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-otbore-po-predostavlen/