В рамках регионального историко-патриотического проекта «Героические истории мужества коренных народов Кузбасса. Вклад в Победу!» в Белове прошла военно-патриотическая программа, а в Калтане — вечер памяти с участием представителей коренных малочисленных народов.

В Центральном Дворце культуры Белова прошла военно-патриотическая программа «Память поколения — герои коренных народов Кузбасса в Великой Победе». Участие приняли представители коренных малочисленных народов, национальных общественных организаций. Также были организованы фотовыставка, лекции от специалистов, театральные и музыкальные представления, мастер-классы.

Участники узнали о вкладе телеутов в общую Победу. Со сцены были представлены рассказы о воинах-телеутах, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны. Среди них — Иван Чебельков и Иван Каргин, которые участвовали в освобождении Варшавы и дошли до Берлина. Иван Тушманаков, командир стрелкового отделения, сражался за освобождение Австрии, Венгрии и Чехословакии, награжден орденом Великой Отечественной войны I степени.

В Калтане прошел патриотический вечер памяти «Вспомним всех поименно». В ходе мероприятия были представлены театрализованные рассказы о шорцах, участвовавших в Великой Отечественной войне — Иване Киштееве, Семене Тустугашеве, Михаиле Тельбезекове, Иване Тустугашеве и других героях. Представление сопровождалось хореографическими и вокальными номерами в исполнении творческих коллективов Дома культуры «Энергетик». Кроме того, были организованы тематические площадки.