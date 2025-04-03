По инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева состоялось совещание по вопросу экспонирования выставки импрессионистов в музеях Сибири.

Обсуждение прошло под руководством первого заместителя Министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина, замполпреда Олега Денисенко и директора ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина» Ольги Галактионовой. Среди участников – профильные руководители региональных органов власти субъектов Федерации округа, директора музеев Сибири.

Планируется, в 2026 году жители и гости регионов Сибири получат уникальную возможность познакомиться с шедеврами импрессионистов из коллекции Пушкинского музея. Сибиряки смогут увидеть около 30 оригинальных работ, в том числе известные картины легендарных мастеров.

Предполагается, что открытие экспозиции пройдёт в Омске, который в 2026 году будет носить звание «Культурной столицы России». Затем по два месяца картины будут экспонироваться в музеях Новосибирска, Кемерово, Абакана, Красноярска и Иркутска.