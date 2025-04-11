Накануне Дня космонавтики полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил обновленный Музей космонавтики имени Юрия Васильевича Кондратюка в Новосибирске. Этот филиал «Музея Новосибирска» вновь открылся после масштабной реконструкции 1 февраля 2025 года.

Музей посвящен трудам Юрия Кондратюка, выдающегося инженера и основоположника теоретической космонавтики, который жил и работал в Новосибирске в конце 1920-х годов. Его книга «Завоевание межпланетных пространств», опубликованная здесь в 1929 году, стала революционным трудом, заложившим основы освоения космоса.

Реконструкция здания, где трудился ученый, была выполнена в рамках национального проекта «Культура» с поддержкой регионального и муниципального бюджетов. Историческое строение 1924 года полностью восстановлено до первоначального вида, включая элементы декора и инженерные конструкции.

Экспозиция музея, как отметил Анатолий Серышев, пользуется большой популярностью у школьников и студентов, а по выходным работает семейная программа «Космический путешественник». Полпред подчеркнул значимость сохранения памяти о людях, внесших вклад в отечественную науку. По его словам, музей демонстрирует способность России справляться с вызовами своего времени, находя передовые решения.

Среди экспонатов музея – макет многоразовой космической системы «Энергия-Буран», одной из крупнейших программ нашей страны, а также материалы, показывающие вклад Новосибирска в развитие аэрокосмической отрасли. Например, сверхчистое золото для первого искусственного спутника и луноходов было изготовлено на местном аффинажном заводе.