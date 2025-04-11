Медиафорум «Приоритет духовного над материальным» пройдёт 12-13 апреля в Кемерове. Для студентов вузов и колледжей региона лекции и мастер-классы проведут философы, журналисты, общественные деятели, священники, историки.

Участники форума по итогам двухдневной образовательной программы подготовят тематические плакаты и социальные ролики. Лучшая команда поедет на “Летнюю школу” Минобрнауки РФ.

В пресс-службе АПК пояснили, что форум состоится в рамках медиаэстафеты «17 ценностей России». С помощью такого рода мероприятий Минобрнауки продвигает среди молодежи традиционные духовно-нравственные ценности. Кузбасс принял эстафету у Ставропольского края и передаст её Курску.