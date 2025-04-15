Завтра, 16 апреля, министр образования Кузбасса Софья Балакирева проведет онлайн-собрание для родителей. Главной темой встречи станет безопасность детей во время летних каникул. Начало в 18:00, присоединиться можно по ссылке.

В рамках Всекузбасского родительского онлайн-собрания директор регионального центра «Сириус. Кузбасс» Наталья Петрик поделится с информацией о программах, которые реализует центр, и о том, как стать их участником.

Родители узнают, как уберечь детей от вовлечения в противоправные действия, связанные с распространением наркотиков и психотропных веществ, а также от участия в экстремистской деятельности.

Кроме того, будут обсуждены вопросы профилактики наркологических проблем среди несовершеннолетних. Родителям расскажут о мерах предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе на железнодорожной инфраструктуре.